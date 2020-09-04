Общество

Псковские спасатели призывают не собирать грибы с неприятным запахом

ГУ МЧС России по Псковской области призывает не собирать грибы с неприятным запахом, имеющими у основания клубневидное утолщение. И стоит обращать внимание на наличие оболочки, «сумки» у основания ножки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: pixabay.com

Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вблизи промышленных предприятий, свалок, полей, обработанных химикатами, железнодорожный путей и автодорог, под высоковольтными линиями и в черте города.

Не следует собирать старые, червивые, объеденные или впитавшие воду после долгих дождей (возможно, в них начался процесс разложения белка) грибы, а также появившиеся после первых заморозков, которые могут вызвать появление в них ядовитых веществ.

«После длительных жарких дней и отсутствия осадков не собирайте первый урожай грибов, поскольку даже съедобные могут оказаться ядовитыми и опасными для жизни», - пояснили в ведомстве.

Употребление в пищу ядовитых грибов может привести к поражению желудочно-кишечного тракта, центральной нервной, сердечно-сосудистой систем, поражению печени и почек вплоть до летального исхода.

Собранные грибы необходимо хранить не более 2-3 часов, необработанные грибы хранить только в холодильнике или погребе. Также следует уделять внимание и их правильному приготовлению: не пробовать сырые грибы, не солить и не мариновать грибы в оцинкованной и алюминиевой посуде, варить длительное время, 2-3 раза меняя воду.

В России произрастает около двух тысяч видов грибов, из которых 300 видов съедобны, но только 60 попадает на стол. К ядовитым грибам относятся: мухоморы, бледные поганки, мелкие виды зонтиков, строчки, паутинники, волоконницы и другие. Собирать следует только те грибы, которые хорошо известны.