Общество

Мастер-класс по самоадвокатированию пройдет в Стругах Красных

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» в рамках социального проекта «Территория права» проведет мастер-класс по самоадвокатированию для жителей Стругокрасненского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, юристы выступят с обзором Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Они расскажут, где и как можно получить услугу бесплатно; какие для этого нужны правоподтверждающие документы; по каким вопросам можно получить помощь. Юристы «разберут» Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» - расскажут о полномочиях органов власти и том, как о том, как правильно написать обращение; о возможностях получения государственных услуг и различных онлайн сервисах помогающих получить необходимую информацию, направить сообщение о своей проблеме, получить разъяснения и помощь в решении вопросов. По пожеланиям жителей района отдельно будут обсуждаться алгоритмы решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ- будут рассмотрены вопросы обращения с ТКО, использование общего имущества МКД, капитальный ремонт МКД и другие вопросы.

Методика проведения таких информационных мероприятий включает не столько теоретический материал по юридическому вопросу, сколько разбор конкретных типовых ситуаций, общение юриста с аудиторией, ответы на вопросы участников.

По окончании встречи юристы проведут очные бесплатные юридические консультации по различным вопросам в порядке очереди.

Встреча состоится 7 сентября 2020 года (понедельник) в 14.00 часов в зале администрации городского поселения «Струги Красные» (ул. Советская, д. 14, второй этаж)

Дополнительная информация по телефону 8 953 235 6767

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.