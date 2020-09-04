Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенние концерты в Доме офицеров
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Госаттестация риелторов упорядочит рынок недвижимости
Рынок перевозок Пскова «ГрузовичкоФ»
Ангелы не летают
В помощь бизнесу
Господдержка в Псковской области
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Гонки по вертикали
Партия полезных дел
 
 
 
ещё Общество 04.09.2020 17:420 Новый директор Полистовского заповедника: Нас беспокоит деятельность животноводов 06.09.2020 11:050 Мастер-класс по самоадвокатированию пройдет в Стругах Красных 06.09.2020 10:390 Менеджер по связям с общественностью появится на Псковской станции скорой медпомощи 06.09.2020 10:160 44 км береговой линии водных объектов Псковской области очистили от пластика 06.09.2020 09:520 Жизнь на МКС изменила мозг космонавтов 05.09.2020 20:190 Псковские спасатели призывают не собирать грибы с неприятным запахом
 
 
 
Самое популярное 05.09.2020 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО 04.09.2020 14:105 Псковский драмтеатр покинули главный режиссер и актриса 05.09.2020 04:275 Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО 04.09.2020 06:573 34 новых случая коронавируса выявили в Псковской области 03.09.2020 15:446 Размер взноса на капремонт в Псковской области предложено пересмотреть
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мастер-класс по самоадвокатированию пройдет в Стругах Красных

06.09.2020 11:05|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» в рамках социального проекта «Территория права» проведет мастер-класс по самоадвокатированию для жителей Стругокрасненского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, юристы выступят с обзором Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Они расскажут, где и как можно получить услугу бесплатно; какие для этого нужны правоподтверждающие документы; по каким вопросам можно получить помощь. Юристы «разберут» Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» - расскажут о полномочиях органов власти и том, как о том, как правильно написать обращение; о возможностях получения государственных услуг и различных онлайн сервисах помогающих получить необходимую информацию, направить сообщение о своей проблеме, получить разъяснения и помощь в решении вопросов. По пожеланиям жителей района отдельно будут обсуждаться алгоритмы решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ- будут рассмотрены вопросы обращения с ТКО, использование общего имущества МКД, капитальный ремонт МКД и другие вопросы.

Методика проведения таких информационных мероприятий включает не столько теоретический материал по юридическому вопросу, сколько разбор конкретных типовых ситуаций, общение юриста с аудиторией, ответы на вопросы участников.

По окончании встречи юристы проведут очные бесплатные юридические консультации по различным вопросам в порядке очереди.

Встреча состоится 7 сентября 2020 года (понедельник) в 14.00 часов в зале администрации городского поселения «Струги Красные» (ул. Советская, д. 14, второй этаж)

Дополнительная информация по телефону 8 953 235 6767

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Теги: #Стругокрасненский район #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы решение о создании резерва российских силовиков для помощи Белоруссии?
В опросе приняло участие 709 человек
06.09.2020, 11:540 Четверть кольца оборудована на перекрестке Инженерной и Индустриальной 06.09.2020, 11:250 Похититель продуктов питания задержан в Пскове 06.09.2020, 11:050 Мастер-класс по самоадвокатированию пройдет в Стругах Красных 06.09.2020, 10:390 Менеджер по связям с общественностью появится на Псковской станции скорой медпомощи
06.09.2020, 10:160 44 км береговой линии водных объектов Псковской области очистили от пластика 06.09.2020, 09:520 Жизнь на МКС изменила мозг космонавтов 06.09.2020, 09:240 Сотрудники ГИБДД Острова подарили школьникам световозвращатели 06.09.2020, 09:090 Ксения Тишкова рассказала о причинах ухода из Псковского театра драмы
06.09.2020, 08:039 Сегодня в центре Пскова перекроют несколько улиц 05.09.2020, 21:570 Стивен Сигал приехал в Крым 05.09.2020, 21:535 Сергей Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 05.09.2020, 21:382 Себежанин оглушил топором задушившую семь кур больную «лису»
05.09.2020, 20:535 Леонид Рошаль предложил немецким врачам совместно изучить состояние Алексея Навального 05.09.2020, 20:190 Псковские спасатели призывают не собирать грибы с неприятным запахом 05.09.2020, 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 05.09.2020, 19:460 Судимый за изнасилование гдович ограбил знакомого в заброшенном кафе
05.09.2020, 19:340 Жерар Депардье принял православие 05.09.2020, 19:300 Адвокат Михаила Ефремова спрогнозировал приговор актеру по делу о смертельном ДТП 05.09.2020, 18:570 Великолучанин Мухаммад Шехов провел боксерский поединок на шоу «Дерись и побеждай» 05.09.2020, 18:410 Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион
05.09.2020, 18:080 Объявлены новые торги на ремонт площади автовокзала в Острове 05.09.2020, 17:513 Женщину в черном плаще разыскивают в Псковской области 05.09.2020, 17:350 Спортсмены Острова смогут получить образование без отрыва от соревнований и сборов 05.09.2020, 17:030 Небольшие дожди пройдут в Псковской области 6 сентября
05.09.2020, 16:345 Александр Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии 05.09.2020, 16:251 Псковские футболисты прервали серию поражений в матче с карелами 05.09.2020, 15:550 Строительная готовность инфекционной больницы в Великих Луках составляет 94% 05.09.2020, 15:173 Железнодорожному маршруту «Псков - Скангали» грозит закрытие
05.09.2020, 15:150 Следы Янтарной комнаты нашли в Калининграде 05.09.2020, 14:562 Движение поезда по маршруту «Псков - Великие Луки» продлили на два месяца 05.09.2020, 14:341 Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными 05.09.2020, 14:250 На экскурсии по следам героев книги митрополита Тихона «Несвятые святые» приглашают псковичей
05.09.2020, 14:030 Снятый в «Михайловском» фильм представят на фестивале «Дни военно-исторического кино» 05.09.2020, 13:497 Фотофакт: Автомобили стоят в пробке на улице Алмазной в Пскове 05.09.2020, 13:320 Пскович победил на Кубке России по шоссейному велоспорту 05.09.2020, 13:051 «Дорожная карта» для решения вопросов безопасности на дорогах появится в Псковской области
05.09.2020, 13:030 76-я дивизия ВДВ отмечает очередную годовщину со дня образования 05.09.2020, 12:440 Интерактивную карту аварийных дорожных участков создадут в Псковской области 05.09.2020, 12:304 Еще 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области 05.09.2020, 12:253 Губернатор намерен скорректировать стратегию борьбы за безопасность псковских дорог
05.09.2020, 12:140 Вакантный депутатский мандат в Стругокрасненском районе передали Павлу Данилову 05.09.2020, 12:020 Почти 4 млн рублей получит Псковская область на лекарства для льготников 05.09.2020, 11:410 Михаил Ведерников назначил служебную проверку в связи с гибелью детей на дороге в Великих Луках 05.09.2020, 11:370 Более 5 тысяч человек в России заразились коронавирусом за сутки
05.09.2020, 11:262 Устанавливается личность погибшего пешехода на посту ДПС «Любятово» 05.09.2020, 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО 05.09.2020, 10:534 Автомобиль врезался в ограждение на Красноармейской набережной в Пскове 05.09.2020, 10:390 Подозреваемого в краже велосипеда поймали в Усвятах
05.09.2020, 10:195 Половина россиян хочет на пенсии жить у моря 05.09.2020, 10:111 Акцию «Дорога в школу» провели в Печорском районе 05.09.2020, 09:421 Новые правила расчета стоимости ОСАГО вступили в силу в России 05.09.2020, 09:230 «Улицы Победы» отремонтировали в Порховском районе
05.09.2020, 09:012 Воркаут-площадки появились в двух деревнях Гдовского района 05.09.2020, 08:020 Псково-Печерский монастырь открывается после санитарных мероприятий 05.09.2020, 05:380 Велосипедист погиб в ДТП на дороге Остров - Вышгородок 05.09.2020, 05:240 Пятиклассник на мопеде столкнулся с такси в Острове, ребенок госпитализирован
05.09.2020, 04:450 Водитель «Шкоды» насмерть сбила пешехода на посту ДПС «Любятово» 05.09.2020, 04:275 Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО 04.09.2020, 23:120 Россия ввела санкции против Порошенко 04.09.2020, 21:582 В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным
04.09.2020, 21:270 На стадионе «747» впервые появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием 04.09.2020, 21:183 Глава Новоржевской волости рассказала о пользе партпроектов «Единой России» 04.09.2020, 20:590 Проект реставрации Анастасиевской часовни в Пскове разработают петербуржцы 04.09.2020, 20:450 Месси объявил, что остается в «Барселоне»
04.09.2020, 20:142 Уж будьте так полезны 04.09.2020, 19:481 Сбербанк сообщил о создании дочерней компании 04.09.2020, 19:440 Организацию учебного процесса и реализацию регпроектов обсудили губернатор и глава Порховского района 04.09.2020, 19:174 Валентина Понизовская: Мы ставим цели и их достигаем
04.09.2020, 18:561 В Пскове появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс 04.09.2020, 18:301 Глава Гдовского района Юрий Павлов рассказал о позитивных переменах в жизни муниципалитета 04.09.2020, 18:160 «Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?» - тема нового опроса в «Автомире» 04.09.2020, 17:450 Обучающий семинар для работников водоканалов России и Латвии прошел в Пскове
04.09.2020, 17:430 В Пскове на три дня закроют улицу Спортивную 04.09.2020, 17:420 Новый директор Полистовского заповедника: Нас беспокоит деятельность животноводов 04.09.2020, 17:393 Парк в Великих Луках будут спасать от вандалов с помощью видеокамер 04.09.2020, 17:300 Талабы и святыни Петербурга: куда съездить осенью с «Вольным странником»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.