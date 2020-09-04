Общество

Жизнь на МКС изменила мозг космонавтов

Российские и европейские ученые проследили за тем, как длительная жизнь на борту Международной космической станции (МКС) повлияла на устройство мозга космонавтов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в научном журнале Science Advances, группа космических медиков из России и Европы под руководством научного сотрудника Антверпенского университета (Бельгия) Бена Йериссена впервые проследила за тем, как долговременные экспедиции на МКС влияли на микро- и макроструктуру мозга космонавтов.

В исследовании участвовали девять членов экипажа МКС, которые согласились пройти обследование до полета и после возвращения на Землю. Космонавтов исследовали с помощью обычных магнитно-резонансных томографов и их диффузной разновидности, которая может напрямую замерять то, как изменилась структура мозга в каждом трехмерном «пикселе» получаемой ими картинки.

Благодаря этому медики впервые проследили за тем, какие небольшие изменения в структуре мозга привели к серьезным сдвигам в его работе и форме, открытым ранее при помощи обычных систем МРТ. В частности, ученые обнаружили, что после нахождения на МКС количество белой материи и ее распределение по мозгу космонавтов заметно изменилось.

Больше всего эти изменения затронули мозжечок и передние области мозга, в том числе боковую борозду и передние височные и глазнично-лобные доли коры, где количество белого вещества значительно выросло, а также центральную борозду и верхнюю лобную кору, где произошло обратное.

В целом белого вещества стало больше в передней части мозга и меньше – в задних его регионах. Ученые связывают это с тем, что центры движения и другие области нервной системы адаптируются к перемещениям и навигации в условиях невесомости и с тем, что скопления спинномозговой жидкости в мозге перераспределяются, «всплыва»

При этом Йериссен и его коллеги не заметили, чтобы нервная ткань дегенерировала или в структуре мозга появлялись необратимые изменения. Большая часть этих аномалий, за исключением сдвигов в размерах центральной борозды, полностью исчезла примерно через семь месяцев после возвращения на Землю.

Вдобавок ученые выяснили возможную причину того, почему у многих астронавтов и космонавтов во время полета и после возвращения на Землю ухудшается зрение. Их результаты показывают, что эта проблема связана с увеличением объемов желудочков мозга – особых полостей, где скапливается спинномозговая жидкость.

Подобное открытие стало неожиданностью для исследователей, так как результаты предыдущих исследований указывали на то, что причиной проблем со зрением были изменения в давлении и положении нервов внутри глаз, а не с аномалиями в других областях мозга. Понять, какая из двух теорий ближе к истине, помогут следующие наблюдения, надеются Йериссен и его коллеги.