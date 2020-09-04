Общество

Жители острова Колпино в Псковском озере ждут возобновления паромной переправы

Жители острова Колпино в Псковском озере ждут возобновления паромной переправы. Как сообщает газета «Печорская правда», 5 сентября глава Печорского района Сергей Тарасик посетил остров Колпино Круппской волости, на котором находятся три деревни: Медли, Шартово и Колпино.

В этих деревнях проживает около 70 человек.

В Медли и Шартово Сергей Тарасик встретился с жителями острова и обсудил с ними волнующие их вопросы. Основной вопрос - возобновление паромной переправы. В настоящее время паром, ранее осуществлявший перевозку людей, техники и прочих грузов, находится в аварийном состоянии и непригоден для использования.

С 2018 года сообщение островов Колпино и Каменка с «большой землей» осуществляет 10-местный катер. Эта техника не может обеспечить потребности островитян.

В ходе встречи большинство пришедших жителей острова высказало мнение, что они не хотят перебираться на постоянное место жительства «на большую землю». Люди хотят жить в родных местах и просят власти всех уровней помочь им в решении проблемы с сообщением с берегом.

Сергей Тарасик пообещал искать пути решения проблемы с доставкой на острова.

В рабочей поездке главу района сопровождали заместитель председателя Собрания депутатов Печорского района Владимир Глотко и исполняющий обязанности заместителя главы администрации Печорского района по вопросам ЖКХ Олег Суйков.