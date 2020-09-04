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Общество

25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

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25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона. На данный момент проведено 86006 исследований (425 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 4791 (25 новых случаев) Выздоровело 37 человек (всего 3527) Количество умерших не изменилось – 65 человек. Статистика по районам Псков – 1543 Великие Луки – 913 Бежаницкий район - 57 Великолукский район – 195 Гдовский район – 88 Дедовичский район – 74 Дновский район - 108 Красногородский район – 41 Куньинский район –43 Локнянский район - 14 Невельский район - 150 Новоржевский район – 26 Новосокольнический район - 130 Опочецкий район – 49 Островский район – 346 Палкинский район - 55 Печорский район – 96 Плюсский район – 104 Порховский район - 168 Псковский район – 416 Пустошкинский район – 28 Пушкиногорский район - 12 Пыталовский район – 26 Себежский район – 37 Струго-Красненский район – 48 Усвятский район - 24