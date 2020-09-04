Общество

2 человека направлены к наркологу по итогам рейда в Пскове, проведенного администрацией и полицией

2 человека направлены к наркологу по итогам рейда по проверке мест массового отдыха несовершеннолетних и по месту жительства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Об этом сообщили в администрации Пскова.

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних в сентябре проведен межведомственный рейд по посещению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и выявлению неблагополучных семей. В нем принимали участие представители органов и учреждений системы профилактики:

- Отдел администрации города Пскова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

- ПДН УМВД России по городу Пскову (район «Запсковье»).

Целью проведения рейда стало посещение неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии, подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову с целью контроля, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в этих семьях. Посещение несовершеннолетних, состоящих на учете.

В ходе рейда посещено 15 семей. Нарушений и фактов неисполнения родительских обязанностей не выявлено.

Во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, оставлена информация об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

В 3 семьях несовершеннолетним даны рекомендации по трудоустройству. На консультацию к врачу наркологу ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» направлены – 2 законных представителя несовершеннолетних.