Общество

Коронавирус увеличил спрос на IT-специалистов

Коронавирус увеличил спрос на IT-специалистов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, значительный рост числа IT-вакансий (+20% к прошлому году) зафиксирован еще в марте, на фоне спада размещения предложений работодателей практически по всем отраслям, за исключением медицины. Но и сейчас, несмотря на стабилизацию рынка труда и возвращению его к темпам набора, которые наблюдались в прошлые годы, интерес компаний к IT-специалистам остается стабильно высоким.

По мнению Superjob, на эту ситуацию действуют два разнонаправленных вектора.

С одной стороны, расклад на рынке труда последние годы складывается исключительно в интересах IT-соискателей. Но если в других отраслях специалисты не торопятся менять работу в условиях неопределенности, то в IT продолжают активно откликаться на более интересные предложения, тем более что почти все собеседования (и особенно в IT) сейчас проходят онлайн.

С другой стороны — коронавирус еще более подстегнул интерес компаний к IT-специалистам, и о цифровизации если не всех, то хотя бы какой-то части процессов задумались в значительном количестве компаний, что и подстегнуло и без того немалый спрос.

Наблюдая за этими тенденциями, Superjob принял решение предоставить компаниям бесплатный доступ к размещению вакансий IT-специалистов до конца 2020 года. Все резюме, которые придут на такие вакансии, компании получат сразу с открытыми контактными данными, ограничений по количеству размещения таких вакансий нет.