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Общество

Мостовую XIX века сохранят в Порхове при реконструкции набережной

06.09.2020 19:56|ПсковКомментариев: 0

Мостовую XIX века сохранят в Порхове при реконструкции набережной реки Шелонь. Об этом рассказал глава Порховского района Виктор Степанов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Информация об этом размещена 6 сентября в инстаграм-аккаунте главы региона.

На рабочей встрече губернатор и глава района обсудили организацию учебного процесса в школах, а также реализацию региональных и федеральных проектов.

Глава района доложил, что обучение в школах проходит с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

В рамках реализации нацпроекта «Культура» проведена модернизация Порховской библиотеки на сумму 10,5 млн рублей – 30 сентября она будет торжественно открыта. Также закупили автоклуб на сумму 5 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство парка в деревне Полоное и торговой площади в Порхове. На эти работы было выделено 4,7 млн рублей.

Обсудили и самый крупный объект – реконструкцию набережной реки Шелонь в Порхове. Первоначальный план работ пришлось скорректировать после того, как под асфальтом была обнаружена мостовая XIX века. Жители захотели сохранить эту достопримечательность.

Поручил, чтобы вместе с историческим объектом организовали и современную дорожку для удобства маломобильных групп граждан.

Это важный городской объект, поэтому все работы здесь должны быть выполнены качественно и в срок.

«Стоит отметить, что в целом администрация района эффективно реализует большое количество проектов в интересах жителей», - написал Михаил Ведерников.

Теги: #библиотека #Порхов #губернатор #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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