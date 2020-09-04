Общество

В Псковской области ночью ожидается туман

В Псковской области ночью ожидается туман. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 6 сентября в 21.40 от Псковского гидрометцентра получено предупреждение о неблагоприятном явлении:

«Ночью 7 сентября с периода 02-05 часов по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее».

Рекомендации для населения при тумане:

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством;

важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости;

следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».