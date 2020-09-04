Общество

Неизвестные раскрасили бродячего пса под тигра

В Малайзии неизвестные выкрасили бродячего пса под тигра. Их поступок возмутил зоозащитников — они потребовали найти и наказать вандалов, пишет «Лента» со ссылкой на The Mirror.

Прохожие заметили на улицах одного из городов собаку, выкрашенную в оранжевый цвет с черными полосами. Они сфотографировали ее и отправили снимки местным активистам.

Причем работали, судя по всему, профессионалы — окрас пса получился довольно реалистичным.

Ассоциация зоозащитников пообещала наградить того, кто сможет найти и привлечь к ответственности «художников», а также разыскать само животное.