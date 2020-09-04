Общество

Затяжное похолодание придет в европейскую часть России 8 сентября

Затяжное похолодание придет в европейскую часть России с 8 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы,- отметил Роман Вильфанд. - Понижение температуры ожидается градусов на 7-8. Потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее».

Таким образом, к концу недели температура упадет до 10-15°C, пишет РИА Новости. При этом значения все равно остаются выше нормы, пояснил синоптик.

Наиболее заметные похолодания ожидаются в Приволжском федеральном округе, там возможны заморозки. На юге будет тепло, но в Ростовской области и в Краснодарском крае пройдут интенсивные дожди.