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Общество

Росгвардия напоминает псковичам о сроке оплаты штрафов

07.09.2020 19:13|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области должны оплачивать штрафы не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу о правонарушении в законную силу. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Несоблюдение этого требования в соответствии со статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток.

Кроме того, для владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с их последующим изъятием, отметили в ведомстве.

Во избежание таких негативных последствий необходимо соблюдать установленные действующим законодательством требования. Получить информацию о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии (8112) 73-41-12.

Теги: #Росгвардия #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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