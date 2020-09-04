Общество

Суд рассмотрит 10 сентября уголовное дело в отношении экс-директора «Псковпассажиравтотранса»

Псковский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Питиримова. Как сообщается на сайте суда, заседание состоится 10 сентября в 14.30.

Как сообщалось ранее, бывший директор предприятия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенном в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, при наличии задолженности по налогам свыше 154 млн рублей, создал видимость отсутствия денежных средств у предприятия, направляя распорядительные письма своим должникам о перечислении денег напрямую поставщикам предприятия, минуя свой расчетный счет. В период с января по сентябрь 2018 года он направил 153 распорядительных письма о перечислении более 335 млн рублей, которых было достаточно для погашения всей недоимки по налогам предприятия.