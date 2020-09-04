Общество

Россия планирует поставить рекорд по вакцинации от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за деньги федерального бюджета в России в этом году планируется привить от гриппа 60% населения страны, что является рекордом за всю историю, передает «Интерфакс».

«Это рекордные цифры, таких никогда не было», - сказала Попова в понедельник на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням. Она добавила, что будут привиты 75% людей из групп риска.

По словам Поповой, такое решение принято по двум причинам. Первая - это «наложение» гриппа на COVID-19 - специалисты отмечают, что эти вирусы могут усиливать друг друга. Вторая связана с тем, что грипп, который придет в Россию, будет незнаком коллективному иммунитету россиян: эпидемиологи ожидают сразу три гриппозных штамма.

«По рекомендации ВОЗ в вакцину этого года внесены три новых штамма, отличных от того, что было когда-либо. То есть вакцина трехвалентная, состоящая из трех новых штаммов», - сказала Попова.

Она пояснила, что приход в страну сразу трех новых штаммов гриппа - это редкий случай. И вакцина, которой будут прививать россиян, должна защитить сразу от всех трех.