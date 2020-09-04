Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Госаттестация риелторов упорядочит рынок недвижимости
Осенние концерты в Доме офицеров
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Рынок перевозок Пскова «ГрузовичкоФ»
Господдержка в Псковской области
В помощь бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
Партия полезных дел
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Ангелы не летают
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 04.09.2020 17:420 Новый директор Полистовского заповедника: Нас беспокоит деятельность животноводов 07.09.2020 12:210 21 новый случай коронавируса выявлен в псковском регионе 07.09.2020 12:070 Приемы граждан по вопросам здравоохранения начинаются в Пскове  07.09.2020 11:281 Россия планирует поставить рекорд по вакцинации от гриппа 07.09.2020 10:241 Суд рассмотрит 10 сентября уголовное дело в отношении экс-директора «Псковпассажиравтотранса» 07.09.2020 09:380 Затяжное похолодание придет в европейскую часть России 8 сентября
 
 
 
Самое популярное 05.09.2020 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО 04.09.2020 14:105 Псковский драмтеатр покинули главный режиссер и актриса 05.09.2020 04:276 Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО 05.09.2020 21:383 Себежанин оглушил топором задушившую семь кур больную «лису» 04.09.2020 06:573 34 новых случая коронавируса выявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Приемы граждан по вопросам здравоохранения начинаются в Пскове 

07.09.2020 12:07|ПсковКомментариев: 0

Тематические приемы по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях текущей эпидемиологической обстановки стартуют в Пскове. В связи с карантинными мерами мероприятия состоятся в дистанционном формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России». 

Приемы пройдут на базе региональной общественной приемной партии (улица Гоголя, 9). 

8 сентября с 10.00 до 13.00 прием проведет руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, заслуженный врач РФ Виктор Антонов. 

9 сентября с 14.00 до 17.00 на вопросы граждан ответит депутат регионального парламента, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих. 

10 сентября с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат областного Собрания, главный врач Псковской городской больницы, заслуженный врач РФ Алексей Васильев. 

11 сентября с 10.00 до 13.00 с псковичами пообщается председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковской городской Думы, главный врач городской поликлиники Галина Неваленная. 

Предварительная запись возможна по телефону (8112) 66-25-12.

Теги: #Единая Россия #прием граждан #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в школах уроков сексуального просвещения?
В опросе приняло участие 2 человека
07.09.2020, 12:210 21 новый случай коронавируса выявлен в псковском регионе 07.09.2020, 12:070 Приемы граждан по вопросам здравоохранения начинаются в Пскове  07.09.2020, 11:530 Читатели ПЛН назвали эффективный способ борьбы с пьянством за рулем 07.09.2020, 11:480 Молодой человек сломал ребра и пробил легкое знакомому в Кунье
07.09.2020, 11:440 «Мужчины по вызову» откроют новый сезон в великолукском Доме культуры 07.09.2020, 11:281 Россия планирует поставить рекорд по вакцинации от гриппа 07.09.2020, 11:190 «Постскриптум»: Муниципальные выборы-2020 на финишной прямой 07.09.2020, 11:111 Фотофакт: Улица Индустриальная стала пешеходной
07.09.2020, 11:040 Псковичи просят оборудовать тротуар возле «Ленты» на улице Труда 07.09.2020, 10:420 «Беседка»: О работе псковских адвокатов в период коронавирусных ограничений 07.09.2020, 10:370 На дорогах Псковской области за выходные поймали 13 нетрезвых водителей 07.09.2020, 10:310 В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
07.09.2020, 10:241 Суд рассмотрит 10 сентября уголовное дело в отношении экс-директора «Псковпассажиравтотранса» 07.09.2020, 10:171 От ручного управления – к системе: чем омский опыт инвестиций пригодится Пскову 07.09.2020, 10:060 Бесхозное строение горело на центральной улице Великих Лук 07.09.2020, 09:570 Простуда помешала великолукскому велосипедисту победить на чемпионате во Франции
07.09.2020, 09:410 Две автомашины столкнулись у «Максимуса» в Пскове 07.09.2020, 09:380 Затяжное похолодание придет в европейскую часть России 8 сентября 07.09.2020, 09:310 Две женщины заблудились и провели ночь в стругокрасненском лесу 07.09.2020, 09:110 Житель Псковского района из бани попал в больницу с ожогами
07.09.2020, 09:013 В России предрекают рост цен на минералку 07.09.2020, 08:490 Неизвестные раскрасили бродячего пса под тигра 07.09.2020, 08:370 Псковская епархия приглашает на курс по изучению Библейской истории 07.09.2020, 08:252 Россияне поставили новый рекорд по автокредитам
07.09.2020, 08:090 У 15 тысяч россиян аннулировали кредитные каникулы 07.09.2020, 08:000 Группа туристов из 11 человек пропала в районе Сочи 07.09.2020, 07:410 Число случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов 07.09.2020, 07:252 В России вырастут штрафы за проблемы с оказанием услуг ЖКХ
07.09.2020, 07:123 Псковская область заняла 67-е место в рейтинге регионов по индексу рынка труда 07.09.2020, 02:241 Рейтинг политической активности. От великого до смешного 06.09.2020, 23:150 Жителям Бежаницкого района рассказали о профилактике пожаров 06.09.2020, 22:302 В Пскове проводятся сезонные работы по обновлению автобусных павильонов
06.09.2020, 22:100 Пожилой водитель съехал в кювет в Псковском районе 06.09.2020, 22:010 В Псковской области ночью ожидается туман 06.09.2020, 21:570 Пскович Данил Герасимов прошел отбор на Чемпионат Европы по кикбоксингу 06.09.2020, 21:400 В Кунье повреждены мемориальные плиты на братском захоронении
06.09.2020, 21:320 Псковичам напомнили, как зарегистрировать транспорт в электронной форме 06.09.2020, 21:080 Интерактив: 4 открытых и полупровалившихся люка во дворе 06.09.2020, 20:360 С понедельника закрывается улица Спортивная в Пскове 06.09.2020, 20:230 До 21 градуса тепла обещают в Псковской области 7 сентября
06.09.2020, 19:560 Мостовую XIX века сохранят в Порхове при реконструкции набережной 06.09.2020, 19:400 «Псковавтодор» возьмет в аренду 20 камер фотовидеофиксации для районов 06.09.2020, 19:200 Коронавирус увеличил спрос на IT-специалистов 06.09.2020, 19:080 Изменилось время первичного получения водительского удостоверения в МРЭО в Пскове
06.09.2020, 18:310 Необычный гриб найден на стругокрасненском полигоне 06.09.2020, 18:012 Около 400 тысяч рублей заплатит УГХ Пскова автовладельцу за упавшее дерево 06.09.2020, 17:220 Два человека направлены к наркологу по итогам рейда в Пскове 06.09.2020, 16:465 Многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске
06.09.2020, 16:180 От школьников не будут требовать сдачи тестов на коронавирус 06.09.2020, 15:420 В Пскове отремонтируют Хлебный проезд 06.09.2020, 15:150 Фургал рассказал об условиях жизни в СИЗО 06.09.2020, 14:550 Акции протеста начались в Минске и других городах Белоруссии
06.09.2020, 14:2310 25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 06.09.2020, 13:550 «Михайловское» приглашает на спектакли «Пушкинской школы» Владимира Рецептера 06.09.2020, 13:379 Пользователи интернет-сообщества обсуждают пост «Заколоченная Россия» о Псковской области 06.09.2020, 13:101 Жители острова Колпино в Псковском озере ждут возобновления паромной переправы
06.09.2020, 12:470 Колонна спецтехники прибыла на площадь Независимости Минска 06.09.2020, 12:360 Дни возвращенной книги проходят в Псковской областной библиотеке 06.09.2020, 12:110 Полиция продолжает розыск худощавого великолучанина 06.09.2020, 11:544 Четверть кольца оборудована на перекрестке Инженерной и Индустриальной
06.09.2020, 11:250 Похититель продуктов питания задержан в Пскове 06.09.2020, 11:050 Мастер-класс по самоадвокатированию пройдет в Стругах Красных 06.09.2020, 10:390 Менеджер по связям с общественностью появится на Псковской станции скорой помощи 06.09.2020, 10:162 44 км береговой линии водных объектов Псковской области очистили от пластика
06.09.2020, 09:520 Жизнь на МКС изменила мозг космонавтов 06.09.2020, 09:240 Сотрудники ГИБДД Острова подарили школьникам световозвращатели 06.09.2020, 09:092 Ксения Тишкова рассказала о причинах ухода из Псковского театра драмы 06.09.2020, 08:0312 Сегодня в центре Пскова перекроют несколько улиц
05.09.2020, 21:573 Стивен Сигал приехал в Крым 05.09.2020, 21:537 Сергей Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 05.09.2020, 21:383 Себежанин оглушил топором задушившую семь кур больную «лису» 05.09.2020, 20:537 Леонид Рошаль предложил немецким врачам совместно изучить состояние Алексея Навального
05.09.2020, 20:190 Псковские спасатели призывают не собирать грибы с неприятным запахом 05.09.2020, 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 05.09.2020, 19:460 Судимый за изнасилование гдович ограбил знакомого в заброшенном кафе 05.09.2020, 19:344 Жерар Депардье принял православие
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.