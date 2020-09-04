Общество

Приемы граждан по вопросам здравоохранения начинаются в Пскове

Тематические приемы по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях текущей эпидемиологической обстановки стартуют в Пскове. В связи с карантинными мерами мероприятия состоятся в дистанционном формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Приемы пройдут на базе региональной общественной приемной партии (улица Гоголя, 9).

8 сентября с 10.00 до 13.00 прием проведет руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, заслуженный врач РФ Виктор Антонов.

9 сентября с 14.00 до 17.00 на вопросы граждан ответит депутат регионального парламента, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих.

10 сентября с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат областного Собрания, главный врач Псковской городской больницы, заслуженный врач РФ Алексей Васильев.

11 сентября с 10.00 до 13.00 с псковичами пообщается председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковской городской Думы, главный врач городской поликлиники Галина Неваленная.

Предварительная запись возможна по телефону (8112) 66-25-12.