Общество

21 новый случай коронавируса выявлен в псковском регионе

21 случай заражения коронавирусом выявлен в Псковской области за сутки, сообщает официальный телеграм-канал региона.

На данный момент проведено 86 131 исследование, в том числе 125 выполнено за прошедшие сутки. За весь период пандемии подтверждены 4812 случаев COVID-19. Выздоровели 3527 человек (0 - за сутки), умерли 65 (0).



Статистика по районам следующая:

Псков – 1550

Великие Луки – 916

Бежаницкий район - 57

Великолукский район – 195

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 75

Дновский район - 108

Красногородский район – 41

Куньинский район –43

Локнянский район - 14

Невельский район - 150

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район - 131

Опочецкий район – 49

Островский район – 348

Палкинский район - 55

Печорский район – 97

Плюсский район – 104

Порховский район - 169

Псковский район – 418

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 12

Пыталовский район – 29

Себежский район – 37

Стругокрасненский район – 48

Усвятский район - 24.