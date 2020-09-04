21 новый случай коронавируса выявлен в псковском регионе

21 случай заражения коронавирусом выявлен в Псковской области за сутки, сообщает официальный телеграм-канал региона.
На данный момент проведено 86 131 исследование, в том числе 125 выполнено за прошедшие сутки. За весь период пандемии подтверждены 4812 случаев COVID-19. Выздоровели 3527 человек (0 - за сутки), умерли 65 (0).
Статистика по районам следующая:
Псков – 1550
Великие Луки – 916
Бежаницкий район - 57
Великолукский район – 195
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 75
Дновский район - 108
Красногородский район – 41
Куньинский район –43
Локнянский район - 14
Невельский район - 150
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 131
Опочецкий район – 49
Островский район – 348
Палкинский район - 55
Печорский район – 97
Плюсский район – 104
Порховский район - 169
Псковский район – 418
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 12
Пыталовский район – 29
Себежский район – 37
Стругокрасненский район – 48
Усвятский район - 24.