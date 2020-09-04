Общество

Школьники Псковской области постигают азы судебного разбирательства

О реализуемых в Псковской области проектах, направленных на правовое просвещение школьников, рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове адвокат Адвокатской палаты региона Анна Здановская.

По ее словам, в 2018/2019 учебном году стартовал пилотный проект «Учебные суды», к участию в котором были привлечены учащиеся 8-10 классов. В игровой форме они постигали азы судебного разбирательства, делясь на команды защитников и государственных обвинителей, учились обосновывать свою позицию и выступать перед аудиторией. Проект прошел успешно и на всероссийском уровне занял третье место, пояснила Анна Здановская.

В 2019/2020 учебном году в псковском регионе стартовал проект «Классный юрист». В его рамках школьники узнали, что такое профессия «юрист» и какие профессии требуют юридического образования. Также детям была предоставлена возможность поприсутствовать в качестве слушателей на рассмотрении гражданского дела в Псковском городском суде. Планировалось также показать школьникам усеченные варианты заседаний судов, но из-за карантина по коронавирусу мероприятие было перенесено.

Кроме того, в этом учебном году псковские школьники приняли участие в проекте «Живое право», предусматривающем конкурс учебных судов. Были определены финалисты, но, опять же, из-за коронавируса подведение итогов было перенесено.

По словам Анны Здановской, между Адвокатской палатой региона и областным комитетом образования действует соглашение, в рамках которого по учебным заведениям была распространена информация о том, что адвокаты по запросам школ готовы приходить и читать лекции по определенным вопросам. «Запросов от школ оказалось достаточно много. Они задавали темы, исходя из запросов школьников, и получилось так, что школьников разного возраста интересуют разные вопросы, связанные с правом», - пояснила адвокат, отметив, что реализация перечисленных выше проектов показала интерес школьников к вопросам права.