Общество

Светильники на набережной реки Великой в Пскове отремонтируют до 1 ноября

Управление городского хозяйства прорабатывает вопрос закупки оборудования и проведения ремонта частично разбитых светильников, расположенных на набережной реки Великой в Пскове. Срок выполнения работ - до 1 ноября текущего года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, территория набережной реки Великой, от реки Псковы до моста им. 50-летия Октября, находится в режимной уборке в рамках муниципального контракта (от 29 февраля 2020 года) на выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории города в 2020 году. Согласно условиям контракта, на данной территории ежедневно производится уборка мусора.

Контрольное управление администрации города в ходе контрольных мероприятий обратило внимание на переполненный контейнер под винтовой лестницей на набережной. В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе указанного контейнера в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 №1692.