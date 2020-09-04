Общество

Псковский МФЦ предлагает жителям деревень двух районов 65 услуг

Специалисты Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области приступили к приему граждан в ряде населенных пунктов Палкинского и Островского районов. Сотрудники МФЦ в рамках выездного обслуживания обрабатывают обращения граждан, проживающих в селах Качаново и Воронцово, деревнях Новая Уситва, Слопыгино, Вернявино, Дубки, Крюки, Шики и Городище.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, для жителей указанных населенных пунктов доступны 65 услуг, 36 из которых касаются мер социальной поддержки населения. Прием проводится по вторникам в рамках предварительной записи. «В скором времени, по мере проработки технических вопросов, при выездном обслуживании станет доступен полный перечень услуг МФЦ. Обеспечение доступности услуг является приоритетной задачей текущего года», - отметила директор МФЦ Екатерина Ершова.

Консультация по перечню услуг и предварительная запись осуществляется по телефонам: Палкинский район - 8 (8112) 299-297 (доб. 270), Островский район - 8 (8112) 299-297 (доб. 267).

Напомним, центральные районные отделы Многофункционального центра принимают документы по 169 услугам. Получить оперативную обратную связь по вопросам обслуживания и записаться на прием в других районах Псковской области можно в местных офисах МФЦ и в официальном сообществе в «ВКонтакте» «МФЦ Псковской области».