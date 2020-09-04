Общество

Псковским детям предложили «съесть героев книги»

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (улица Сиреневый бульвар, 3) объявила о старте нового месяца читательского марафона «Книжкин год - 2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Каждую неделю в течение всего месяца ребятам до 14 лет будут предлагать творческие задания, посвященные итальянскому писателю Джанни Родари и его книгам. Уже доступно первое задание под названием «Я съел героя книги!», которое нужно выполнить до 15.00 30 сентября.

Условия задания:

Продемонстрировать овощ, фрукт или ягоду (из сказки «Чиполлино»), которые ели этим летом. Это может быть фотография, рисунок или поделка.

Рассказать, как съеденное должно повлиять на здоровье или характер.

Разместить работу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #КнижкинГод2020.

Подробности на сайте библиотеки.

Количество работ от одного участника не ограничено.