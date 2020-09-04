Псковским детям предложили «съесть героев книги»

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (улица Сиреневый бульвар, 3) объявила о старте нового месяца читательского марафона «Книжкин год - 2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.
Каждую неделю в течение всего месяца ребятам до 14 лет будут предлагать творческие задания, посвященные итальянскому писателю Джанни Родари и его книгам. Уже доступно первое задание под названием «Я съел героя книги!», которое нужно выполнить до 15.00 30 сентября.
Условия задания:
Подробности на сайте библиотеки.
Количество работ от одного участника не ограничено.