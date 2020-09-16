Общество

Псковпассажиравтотранс: Настоящее и будущее

«Псковпассажиравтотранс» - главное транспортное предприятие региона. Кроме многочисленных пригородных и междугородних, оно обслуживает более 20 маршрутов в областном центре. В настоящее время в автопарке, учитывая филиалы в районах, насчитывается более полутысячи автобусов различных моделей.

За содержанием и обслуживанием всех маршрутов стоит колоссальная работа 1400 сотрудников, которые из года в год трудятся на благо предприятия.

Ни для кого не секрет, что за время работы предприятие не раз испытывало кризис, но 2020-й стал знаковым - «Псковпассажиравтотранс», наконец, вошел в колею модернизации практически по всем направлениям.

Псковская Лента Новостей выяснила, что из себя представляет одно из основных предприятий региона на сегодняшний день, и что его ожидает в обозримом будущем.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Дорого, но надо

Основные ремонтные работы в текущем году затронули головные объекты на улице Леона Поземского, 123. Для удаления налета совдепа хотя бы на четверть здесь потребовалось немногим более 25 млн рублей.

Например, в административно-бытовом комплексе уже начался ремонт в гардеробе сотрудников ремонтной зоны за 2 млн 849 тысяч рублей. Появятся душевые кабины, новые шкафчики. Пока слесари, чтобы смыть с себя неизбежную чумазость, пользуются временными душевыми кабинами.

Как предприятие выглядит сейчас, и как будет в ближайшее время

Кроме того, в административно-бытовом комплексе (АБК) меняют 38 оконных блоков на общую сумму более 690 тысяч рублей. Помимо прочего, ремонтируется фасад прачечной.

А прилегающую к АБК территорию заасфальтируют. Еще исчезнет устаревший уродливый забор из бетонных блоков, ему на смену придет так называемый 3D-забор из сварной сетки. У новенького ограждения приведут в порядок зеленую зону.

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В ангаре 70-х годов постройки, в котором располагается ремонтная зона площадью порядка 5 тысяч квадратных метров, ремонт не проводился более 40 лет. Из-за осадков здорово подтекает кровля на стыках - ее отремонтируют за 9 млн рублей. Уже проведена подготовка и ведется покраска потолков.

Также в ангаре обновят автоматические противопожарные ворота, частично заменят наливные бетонные полы и полностью освещение - оно станет светодиодным. Модернизация коснется и дренажной системы. Пол под подъемными механизмами будет усилен, отремонтируют стены.

В настоящее время рабочие трудятся над приведением в порядок ремонтных ям.

Рядом с зоной стоянки, в которую вмещается 60 автобусов, и на заезде в зону технического контроля состояния транспортных средств уложат новое асфальтобетонное покрытие.

А на стоянке, расположенной по адресу: улица Леона Поземского, 115, появится газовая заправка - предприятие готовится к поставке 45 низкопольных автобусов большого класса, топливом которых станет компримированный природный газ. Автобусы на метане быстрее ветра, конечно, не станут, но позволят существенно экономить на топливе. Аж в два раза.

Там же появится зона технического осмотра автобусов на газомоторном топливе. Еще на предприятии проводится модернизация котельной, замена труб и котлов.

«Космические старички»

Ежедневно в областном центре и пригороде на маршрутах более 120, выражаясь профессиональным языком работников предприятия, единиц подвижного состава, из них в Пскове - 80. Автобусы потребляют за сутки колоссальный объем дизельного топлива - до 10 тонн.

Автопарк Псковпассажиравтотранса устаревший. Есть модели 1984-1986 годов выпуска. И они, благодаря стараниям мастеров, до сих пор на ходу.

Многие автобусы имеют показания спидометров более 1 млн километров. Среди них есть несколько «Мерседесов», чей пробег уже 1,5 млн, у отдельных моделей он стремится к невообразимым, но, к сожалению, реальным 2 млн.

Учитывая, что расстояние до Луны составляет 384 400 километров, отдельные единицы общественного транспорта в Пскове преодолели воистину астрономические расстояния. Они как минимум два раза «слетали» до естественного спутника Земли и обратно!

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в день фиксируется 1-2 схода автобусов с линий из-за поломок. Зимой бывает и больше.

Один из автобусов, который передала Московская область. Второй направлен в Псково-Печерский монастырь. Оба предназначены для выполнения заказных рейсов.

Ситуацию исправит грядущее и долгожданное обновление автопарка. А всех «космических старичков» ожидает неминуемая утилизация.

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Планируется закупить порядка 240 автобусов различной вместимости на всю Псковскую область. Напомним, правительство России выделило на эти цели 1,25 млрд рублей. Все транспортные средства будут без пробега, 2020 года выпуска.

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Сам себе медик

Перед отправкой водителей на маршрут их состояние здоровья проверяет медицинский работник. Чтобы сесть за руль, артериальное давление крови не должно превышать 140 мм рт. ст. и, естественно, никакого алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сейчас на предприятии работают 240 водителей. Их средняя зарплата - 30-35 тысяч рублей. Вакансии, кстати, есть.

Работу медиков в скором времени упростят. Поставлено пилотное оборудование - программно-аппаратные комплексы MedPoint24, которые проходят тестовые испытания на предприятии. На них водители будут проходить медосмотр самостоятельно. Результаты проверки, которые будут прикрепляться к путевому листу, медицинский работник проверит в онлайн-режиме.

Собственно, установка таких комплексов снизит расходы на медосмотры и повысит точность результатов обследования водителей перед выездом в рейс.

В Пскове на городских и пригородных маршрутах трудится 200 кондукторов-женщин. Их средний возраст 40-45 лет. Мужчин-кондукторов, как ни странно, нет.

Перед рейсом проверяют не только водителей, но и автобусы. Ежедневно дежурный контролер ОТК осматривает автобусы, проверяет их техническое состояние на выезде и на въезде, а также контролирует качество уборки в салоне.

Специалисты предприятия ежедневно планируют выпуск автобусов и кондукторов на линию. Здесь знают и дату последнего ремонта каждого автобуса, и показания спидометров при заезде и выезде, и фамилию водителя и кондуктора.

Кроме того, на предприятии в обязательном порядке осуществляется плановый ремонт автобусов, проводится их ежедневное техническое обслуживание. ТО-2 на предприятии проходит днем, а ТО-1 - ночью.

Кстати, голодным здесь не оставят. Столовая на предприятии работает с 13.00 до 15.00. В меню, отличающееся весьма демократичными ценами, входят разнообразные салаты, солянка, жареная курица, гуляш и биточки из говядины, картофельное пюре, отварной рис, голубцы, филе минтая, омлет, печень по-строгановски, макароны (куда ж без них) и другие блюда.

На все руки мастера

Такое предприятие как «Псковпассажиравтотранс» сложно представить без полномасштабных ремонтных мастерских. Сделать качественный ремонт кузова автобуса с заменой части балок каркаса основания, обшивки, пола и остекления можно только здесь. И здесь же единственная в регионе установка по нейтрализации электролита стартерных аккумуляторных батарей.

В токарном цеху мастера занимаются, например, расточкой барабанов, проточкой колодок, вытачивают и ремонтируют нестандартные крепежные элементы. Несмотря на то, что токарные станки советские, они исправно работают. А в расположенной рядом «агрегатке» происходит ремонт компрессоров, суппортов, бурдонов, рулевых тяг, тормозных камер и прочего.

В топливном цеху занимаются соответствующей системой автобусов. В день порядка 5-6 заявок. Зимой их количество ожидаемо возрастает.

Кроме того, в наличии кузница. Местные мастера также занимаются шлифовкой коленчатых валов, ремонтом двигателей и переборкой автоматических и механических коробок передач.

Имеется и центральный склад. В настоящее время предприятие обеспечено запасными частями примерно на 60%.

Самая дорогая единичная запчасть - гидроцилиндры итальянского производства Di Natali-Bertelli для эвакуатора. Один цилиндр порядка 63 тысяч рублей. А их надо два. Для автобуса же самой дорогой разовой запчастью является суппорт в сборе - 30 тысяч рублей.

О качестве деталей здесь никогда не забывают. Как пояснили сотрудники предприятия, «все-таки людей возим, а не дрова». Что ж, подход правильный.

Кстати, в одном из кабинетов можно увидеть коллекцию точных копий танков, которые выпускались с 1926 года по 1990-е. Она принадлежит работнику предприятия Андрею Егорову. Танков, среди которых есть и зарубежные, порядка 60. Коллекция, между прочим, дорогая, и собиралась в течение пяти лет. Как говорится, не проходите мимо.

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Очевидно, что предприятие не стоит на месте и довольно бодро развивается, стараясь идти в ногу со временем. Основные ремонтные работы завершат в середине октября, а новые автобусы поступят до конца года.

И уже совсем скоро планируется введение транспортных карт, которые заменят традиционные проездные билеты. Говорят, это не только позволит уйти от подделок, но и улучшит качество обслуживания пассажиров. Поверим и проверим!

Михаил Синев