Общество

Росздравнадзор выявил искажавшие смертность от коронавируса больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от коронавируса в ряде больниц, пишет «Медицинский вестник».

«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», - рассказала Алла Самойлова на общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».

По ее словам, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания.

Самойлова Самойлова призвала проанализировать, каким образом шифровалась смертность от коронавируса в стационарах для больных коронавирусом.