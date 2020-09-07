Общество

Показатель заболеваемости коронавирусом в Псковской области превысил общероссийский

В Псковской области выявлено 749,4 заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения по состоянию на 7 сентября. Это превышает общероссийский показатель - 701,9, сообщили Псковской Ленте Новостей в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфографика: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

В Северо-Западном федеральном округе этот показатель равен 693,2 (неделей ранее - 667,3). Мурманская область продолжает оставаться на третьем месте в стране по этому показателю - 1759,6 (1697,3). На первом и втором месте остаются Ямало-Ненецкий АО и Республика Тыва -2 557,1 и 2 181,3 соответственно.

Превышают общероссийский показатель, как и на прошлой неделе: Архангельская область (1009,4), Республика Коми (802,5), Новгородская область (738,5), Ненецкий автономный округ (725,5), Санкт-Петербург (714,9).

Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Республика Карелия (530,7), Ленинградская область (391,0), Калининградская область (360,3), Вологодская область (307,7).

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. В России в настоящее время зарегистрировано свыше одного миллиона случаев инфицирования. Болезнь унесла жизни 17871 пациента, более 840 тысяч больных выздоровели.