Общество

Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по акции «Золотая осень»

Санаторий «Хилово» приглашает всех желающих отдохнуть и поправить здоровье по акции «Золотая осень». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

По акции можно приобрести путевку на 12 дней с фиксированными датами заезда с 26 сентября по 7 октября по выгодной цене. В стоимость путевки входит: проживание, питание, два посещения лечащего врача, медицинские услуги, трехразовый прием минеральной воды, терренкур, ЛФК (через день), лазеротерапия или магнитотерапия (8 процедур), ванны (сероводородные, бромно-борные рассолы, жемчужные, минеральные - одна из ванн по назначению врача, 3 процедуры), бассейн (через день).

Стоимость путевки начинается от 15 100 рублей при размещении в номере категории «стандарт» трех- или четырехспального корпуса и от 21 700 рублей при размещении в номере категории «комфорт» двуспального корпуса.

Количество мест и категорий номеров ограничено в связи с высоким спросом, отметили в пресс-службе.

Для бронирования можно:

- заполнить заявку на главной странице сайта: hilovo.org;

- позвонить по телефону 8 (921) 001 1865 (с 8.00 до 19.30, ежедневно);

- отправить заявку на электронную почту: 2501865@mail.ru.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.