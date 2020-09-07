Общество

В Дновском районе в администрацию фиктивно трудоустроили человека

Администрация сельского поселения «Искровская волость» по иску прокурора обязана представить в налоговую службу уточненный расчет по страховым взносам для корректировки суммы начисленных страховых взносов в отношении фиктивно устроенного на работу в Администрацию лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района.

Так, в суде установлено, что в администрацию сельского поселения «Искровская волость» в 2017 году был фиктивно трудоустроен гражданин, фактически трудовую деятельность не осуществлявший. При этом на данное лицо начислялась заработная плата и страховые взносы.

Вместе с тем администрация сельского поселения представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №3 по Псковской области сведения на фиктивно трудоустроенное лицо с января по декабрь 2017 года в соответствии с которыми сумма начисленных страховых взносов составила 10 098 рублей.

Незаконное начисление страховых взносов и включение вышеуказанного периода выполнения гражданином трудовых обязанностей в сельском поселении в его страховой стаж влекут необоснованную выплату пенсии.

В связи с этим прокуратурой района в Дновский районный суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено, администрация поселения обязана предоставить в Межрайонную ИФНС России №3 по Псковской области уточненный расчет по страховым взносам для корректировки суммы начисленных страховых взносов в отношении фиктивно трудоустроенного лица за период с января 2017 года по декабрь 2017 года.

Решение не вступило в законную силу.