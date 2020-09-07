Общество

Свыше 50 млн рублей составит финансирование псковской программы по поддержке местного самоуправления

Предложенное финансирование программы по поддержке местного самоуправления на 2021 год составляет порядка 53 млн рублей, из них более 12 млн направят на реализацию новых мероприятий. Об этом заявила руководитель управления по местному управлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова на совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что подготовленный проект программы по поддержке местного самоуправления будет отражать общее видение стратегии развития местного самоуправления в регионе. В настоящее время проект проходит согласования, в том числе в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области.

Губернатор призвал глав районов оперативно ознакомиться с проектом программы. «Готов выслушать и рассмотреть ваши мнения и предложения, чтобы учесть их в итоговой версии документа. Обратная связь для нас крайне важна. Потому что мы готовим главный инструмент, который будет помогать вам в вашей работе», - отметил он. Кроме того, Михаил Ведерников призвал относиться к программе, как к «живому механизму». При необходимости в документ будут вноситься изменения.

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Елена Тимашева рассказала, что в муниципалитетах проводится также ряд других мероприятий, направленных на повышение качества работы муниципальной службы и привлечение в районы дополнительных федеральных средств. В частности, речь идет о мониторинге эффективности работы ОМСУ городских округов и районов, проводимом в рамках реализации указа президента РФ, о конкурсе лучших поселений Псковской области и выборе лучшей муниципальной практики. Реализация всех мероприятий будет продолжена в 2021 году в рамках программы, отметила руководитель управления по местному управлению и территориальному развитию администрации Псковской области.

Губернатор также отметил эффективность деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». В частности, была обозначена большая работа по взаимодействию Ассоциации с региональным комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также вице-губернатором , курирующим эту сферу, Василием Осиповым. «Был выстроен конструктивный диалог, направленный на решение системных проблем, важнейших для муниципальных образований. Это наглядно демонстрирует, что объединение усилий глав муниципалитетов может решить любые, даже очень сложные вопросы», - сказал Михаил Ведерников.

На совещании также затронули тему подготовки муниципалитетов к отопительному сезону. Глава региона акцентировал внимание собравшихся на том, что в прошлом году впервые регион вышел на показатель 100% готовности. «Надеюсь, мы сделаем это хорошей традицией», - добавил Михаил Ведерников.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие заместители губернатора, представители профильных комитетов и управлений администрации области, а также председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.