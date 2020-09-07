Общество

Более 100 ТОСов действуют в Псковской области

На сегодняшний день в Псковской области действуют 103 территориальных общественных самоуправления (ТОС). Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с главами муниципальных районов и городских округов 7 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Еще 10 ТОСов сейчас проходят регистрацию. В конце 2019 года в регионе было создано всего около 40 подобных организаций.

«Это хороший результат, потому что развитая система территориального общественного самоуправления делает местное самоуправление более близким к населению», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников призвал жителей районов активнее использовать этот ресурс для решения важных задач на конкретных территориях.