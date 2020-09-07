Общество

Обложку школьной тетради 1935 года продемонстрировал псковский госархив

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте продемонстрировал обложку школьной тетради 1935 года.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Начался новый учебный год. Школьники вновь сели за парты. Как выглядят их тетради? Котики, машины на обложках. На последней странице - таблица умножения или примеры написания букв. А знаете, что было на обложке 1935 года? В фондах Государственного архива Псковской области хранится такая школьная тетрадка. Там даны советы ученику, например, как правильно организовать свое время при подготовке домашнего задания», - говорится в сообщении.

Среди прочих советов - никогда не плевать на пол, а при входе в дом или школу тщательно очищать обувь от уличной грязи.