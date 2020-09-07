Общество

Еще 20 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Еще 20 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, количество подтвержденных случаев инфицирования в регионе возросло до 4832, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня добавилось +20 новых случаев при 712 проведённых исследованиях, - отметил он. - Строчка со смертями, как и строчка с выздоровевшими, остаётся неизменной. Друзья, напоминаю вам о необходимости соблюдения всех условий и ограничений, прописанных Роспотребнадзор. Не расслабляйтесь, будьте внимательны и благоразумны. Берегите себя!».

В регионе выздоровели 3527 инфицированных пациентов, в результате заражения скончались 65 человек.

Всего специалисты провели 86843 исследования на коронавирус