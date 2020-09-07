Общество

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве 7 сентября, призвал готовиться к новой пандемии коронавируса.

Фото: pixabay.com

«Это не последняя пандемия, - подчеркнул он. - История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз».

Глава ВОЗ отметил, что пандемия заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, «учит всех множеству уроков», пишет ТАСС.

«Один из них состоит в том, что здоровье - это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право», - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он добавил, что следует инвестировать в «предотвращение, выявление [болезней] и реагирование» на них.