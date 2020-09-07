Общество

Порхович погасил многотысячный долг по налогам после вмешательства судебных приставов

Судебные приставы Порховского района взыскали с должника 262 тысячи рублей налоговой задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении у приставов в отношении должника скопилось 27 исполнительных производств. Приставы запретили регистрационные действия с автотранспортом должника, а также временно ограничили мужчину в праве выезда за пределы России. Описи и аресту подверглось и транспортное средство должника.

Только после этих мер местный житель погасил долги. Кроме того, ему пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей за несвоевременную выплату задолженности.