Общество

Операторы связи могут потерять до 5% выручки из-за «Доступного интернета»

Минкомсвязь оценивает потенциальные потери мобильных операторов при реализации проекта «Доступный интернет», в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, в 3-5% от выручки. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«По фиксированной связи у нас минимальный объем (затрат операторов). По мобильному трафику, там наша оценка, - это примерно 3-5% возможно потенциально потеря выручки операторов. Дальше мы говорим, что могут быть, наверное, более сложные модели, когда операторы смогут пропускать и видеоконтент, но получив какую-то возможность зарабатывать на этом», - цитирует министра ТАСС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что операторам могут возместить затраты на мобильный трафик для программы «Доступного интернета» за счет рекламы, размещаемой во время перехода на социально значимые ресурсы.

Эксперимент Минкомсвязи проходит с 1 апреля, в рамках него крупнейшие российские операторы - «Ростелеком», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Эр-Телеком Холдинг», а также виртуальные мобильные и региональные операторы будут до конца года предоставлять своим абонентам доступ к почти 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли сервисы «Яндекса», Mail.ru Group (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.