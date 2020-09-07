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Общество

В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

08.09.2020 07:32|ПсковКомментариев: 1

Не все россияне получат одну и ту же вакцину от коронавируса. После завершения испытаний препарат будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал радио Sputnik профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.

Две варианта препарата получатся на основе одной вакцины «Спутник V». Произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах. Пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, уточнил Бутенко.

В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил профессор. По его мнению, из-за этого противоречия после испытаний стоит ожидать появление еще одного варианта вакцины, более легкого.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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