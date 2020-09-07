Общество

В Великолукском районе расчистят зараставший 20 лет водоем

Искусственный водоем в деревне Баландино Великолукского района расчистят в 2021 году. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин, отвечая на обращение местного жителя на сайте губернатора Псковской области.

В обращении указано, что водоем почти полностью зарос. «Последний раз его чистили 20 лет назад. А раньше в нем купались все местные жители. А сейчас вообще дела не кому до этого нет. Пора бы уже его очистить от камыша, рыбу туда запустить. С берега теперь вообще не подойти, даже на лодке туда сложно заплыть. Сделайте уже что-нибудь», - написал местный житель.

Алексей Кузьмин пояснил, что этот водоем в реестре имущества администрации сельского поселения «Шелковская волость» не значится, но вопрос о его использовании рассматривался. Принято решение о проведении в 2021 году мероприятий по расчистке водоема с целью его использования как пожарного, отметил он.