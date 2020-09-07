Общество

Около 300 госуслуг будут представлены к 2024 году в новом формате

Около 300 госуслуг будут представлены к 2024 году в новом формате. При этом 95% из них будут предоставляться полностью в электронном виде, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«У нас в планах обеспечить 300 услуг в течение трех лет, примерно 120 - это федеральные и 180 - региональные и муниципальные, - рассказал он. - Они сейчас представлены на портале, но когда мы говорим о новой услуге - подразумеваем, что не требуется очного посещения. Понятно, что не по всем услугам у нас будет [полностью дистанционное обслуживание]. Например, для получения паспорта нужно будет прийти лично».

Целевая модель заключается в том, что гражданин сможет полностью и подать документы, и получить результат онлайн, пишет ТАСС.

По словам Максута Шадаева, речь идет о предоставлении этих 300 госуслуг в новом формате. «Мы говорим о том, что новая услуга будет предоставляться быстрее. Заполнение формы для подачи заявления займет 1,5 минуты, в электронном виде можно будет получить результаты. Если отказ придет - он придет максимально быстро, потому что все межведомственные проверки пройдут оперативно. В целевой модели у нас к 2024 году должно быть 300 услуг, которые будут на 95% в электронном виде», - пояснил глава министерства.