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Общество

Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с COVID-19

08.09.2020 09:07|ПсковКомментариев: 0

Счетная палата России проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией.

«В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией. Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат. Проверка будет реализована совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объектами проверки наряду с Минздравом России и ФМБА станут органы государственной власти регионов и медицинские организации», - отметили в ведомстве.

В Счетной палате пояснили, что контрольное мероприятие станет дополнением к уже включенному ранее в план работы ведомства анализу осуществления стимулирующих выплат медработникам, пишет ТАСС.

Ведомство также дополнило план проверок еще 3 мероприятиями. Одно из них направлено на оценку эффективности закупок лекарственных средств, второе - на проверку использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2020 годах в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В рамках третьего мероприятия Счетная палата проверит результативность государственного управления обществами с госучастием, а также результаты их финансово-хозяйственной деятельности.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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