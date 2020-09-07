Общество

Проект новогодних каникул разработали в России

Министерство труда и социальной защиты России планирует установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября.

Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году, пишет РИА Новости. Обновленный график отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

«Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», - говорится в сообщении.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха - с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября.