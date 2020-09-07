Общество

В теплицах одного из псковских предприятий нашли имаго калифорнийского трипса

В теплицах для выращивания цветочных культур одного из предприятий Псковской области на площади 0,73 га выявлен карантинный объект - имаго западного цветочного (калифорнийского) трипса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство дало рекомендации предприятию по локализации и ликвидации карантинного организма. Кроме того, в рамках мониторинга должностные лица проведут повторные карантинные обследования.

На других обследованных территориях карантинных вредных организмов специалисты не нашли. Они проверили тепличные комбинаты, посадки сельскохозяйственных культур, складские помещения, плодоовощные базы, лесопогрузочные площадки в 14 районах Псковской области (Великолукском, Невельском, Новосокольническом, Псковском, Себежском, Дедовичском, Печорском, Порховском, Опочецком, Палкинском, Пыталовском, Пустошкинском, Плюсском и Островском).

С целью выявления карантинных объектов сотрудники Россельхознадзора установили 150 цветных клеевых ловушек для выявления комплекса вредителей закрытого грунта - разных видов трипсов, белокрылок, а также 152 феромонные - для обнаружения капрового жука, коричневого мраморного клопа, дынной и яблонной мухи, средиземноморской плодовой мухи, томатной и картофельной моли, жука-усача рода Monochamus и азиатского усача.