Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним подготовку к отопительному сезону, сроки появления тепла в домах Пскова и от чего они зависят. Кроме того, речь пойдет о программе «Тепло нашего города» - новой стратегии Псковских теплосетей, а также о том, что значит быть директором теплосетей в 2020 году.

Задать свои вопросы Игорю Максимову можно по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена