Общество

В Сети появился обновленный список духовных детей митрополита Тихона

Фото: РБК

Газета «МК в Пскове» опубликовал обновленный список духовных чад митрополита Псковского и Порховского Тихона. Перечень расширился из-за недавнего заявления известного французского актера Жерара Депардье.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что звезда мирового кинематографа принял православие. В принципе, ничего нового - он и раньше проявлял устойчивый нескрываемый интерес к темам религии, алкая единения с Богом.

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Интересно другое - своим духовным отцом Жерар назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона. Всего одно верное движение – и ты включаешься в круг других духовных чад владыки Тихона, а к ним приписывают большое число российских випов. Это и политики, и разведчики, и деятели культуры.

С кем поставил себя рядом новый русский христианин Жерар Депардье, читайте на портале «МК в Пскове» >>>