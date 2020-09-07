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Общество

Лучшие фотоснимки села выбрали в Псковской области

08.09.2020 13:40|ПсковКомментариев: 0

Итоги конкурса фотографий «Мое село» подвел региональный общественный совет партийного проекта «Единой России» «Российское село» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В номинации «Созидательный труд крестьянина» первое место разделили Татьяна Шандромайло из села Середка Псковского района и Александра Пантелеева из города Пскова, второе место заняла псковичка Наталья Подскребышева.

В номинации «Образ сельской семьи» первое место заняла Светлана Белугина из поселка Ущицы Куньинского района, а второе - Анастасия Иванова из Великих Лук.

В номинации «Мое любимое село» лучшим признан великолучанин Владимир Лысый, второе место досталось Татьяне Шандромайло из села Середка Псковского района.

Как отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Карпов, работы победителей, занявших первые места, направят в Москву для участия в федеральном этапе фотоконкурса.

«Победители регионального этапа будут награждены дипломами и памятными призами. Большое спасибо всем участникам фотоконкурса. Каждая из работ заслуживает самой высокой оценки. Отдельное спасибо за проделанную работу нашему уважаемому жюри», - сказал Андрей Карпов.

Фотографии победителей и наиболее яркие работы опубликуют на страницах социальных сетей.

Теги: #Единая Россия #фотоконкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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