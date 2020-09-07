Общество

Плюсская школа получила 200 тысяч рублей за победу в конкурсе «Единой России»

В Москве наградили победителей конкурса «Единой России» на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. Награждение победителей прошло в Государственном историческом музее на Красной площади,сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн отметил, что на конкурс заявилась каждая 12 школа в стране. «В этом году у нас 96 лауреатов, больше трех тысяч школ заявились на участие», - сказал Александр Хинштейн. Он напомнил, что в этом году организаторы сознательно проводили конкурс в двух номинациях — городские и сельские школьные музеи, потому что они изначально находятся не в равных условиях.

Председатель общественного совета «Исторической памяти» Сергей Нарышкин подчеркнул, что в конкурсе участвовали школьные музеи их всех федеральных округов. «Победители прошли многоэтапный отбор и по праву заняли первые места в своих номинациях. Хороший школьный музей не только хранит память о подвиге, но и мотивирует школьников на самостоятельное изучение истории. Создать хороший музей — непростая задача, и я знаю, что многие из вас отдали этому благородному делу большую часть жизни. За это вам искренняя благодарность», — сказал Сергей Нарышкин, обращаясь к победителям.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, входивший в состав экспертов конкурса, отметил, что школьные музеи сохраняют историю, которая ближе нам всем — историю двора, класса, улицы. Он подчеркнул, что они основаны на большой академической работе — пусть не больших ученых, но школьников.

В Псковской области в региональном этапе конкурса приняли участие 137 школьных музеев. Победителями стали музей имени маршала К. К. Рокоссовского великолукской школы, носящей его имя, и комната боевой славы в школе поселка Плюсса. Они и представили Псковскую область на всероссийском уровне.

Комната боевой славы в Плюсской средней школе заняла третье место во всероссийском конкурсе партии «Единая Россия» «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» в номинации «Сельский музей».

«Эксперты дали 25,4 балла Плюсскому школьному музею. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем претендовать на первое место. Но самое главное, что экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы войны, созданные в школьных музеях, дают возможность школьникам получить знания по истории родного края и страны. Это важная миссия по сохранению исторической памяти», - отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Псковской области Александр Голышев.

Напомним, в общей сложности 96 лауреатов получили гранты на развитие музея - победители - 500 тысяч рублей, занявшие второе и третье места - по 300 и 200 тысяч соответственно. По словам Александра Хинштейна, конкурс пройдет и в следующем году - формат его прорабатывает «Единая Россия» совместно с Минпросвещения.