Общество

У псковского бизнеса появилась альтернатива бухгалтеру в штате

МТС интегрировала бухгалтерский облачный сервис «Мое дело» и МТС Кассу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, у предпринимателей в Псковской области появилась альтернатива бухгалтеру в штате, возможность автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС, а также гибкие настройки программы лояльности.

«Многие начинающие бизнесмены не обладают специальными знаниями и не имеют возможности нанять бухгалтера в штат, - отметил менеджер продукта МТС Кассы Константин Солдатов. - Интеграция МТС Кассы и интернет-бухгалтерии «Мое дело» поможет экономить деньги и время при работе с отчетностью. Сервис адаптирован под обычных пользователей и является альтернативой услугам бухгалтера. Интеграция закрывает основные потребности малого бизнеса: кассовое обслуживание, товарный учет, интеграция с интернет-магазином - и все это в одном окне».

Интеграция МТС Кассы и сервиса «Мое дело» обеспечивает обмен информацией между системой онлайн-кассы и интернет-бухгалтерией. Все данные о поступлениях, продажах и выручке выгружаются из товароучетной системы МТС Кассы в сервис «Мое дело». Это позволяет свести необходимость «ручных операций» к минимуму - товары, документы прихода, данные о кассовых сменах выгружаются в «Мое Дело» и формируют бухгалтерскую отчетность. Для работы с сервисом не требуется специальных знаний, достаточно вовремя заводить первичную документацию в облачную бухгалтерию. На данный момент интеграция доступна всем пользователям МТС Кассы в рамках тарифа «Профи» и услуги «Касса напрокат».