Общество

Жители Пустошки негодуют по поводу смены руководства центра образования

Жители Пустошки устроили пикет в поддержку Оксаны Бугряковой, уволенной с должности директора Пустошкинского центра образования, пишет «МК в Пскове». Она проработала в школе 27 лет, 15 из них – на руководящей должности.

Фото: группа «Пустошка — новости района» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, о том, что глава Пустошкинского района Светлана Василькова не собирается продлевать с директором школы 5-летний контракт, стало известно еще в начале августа. Новость ошеломила всех – и родителей и учеников, которые уверены, что экс-руководитель прекрасно справлялась со своими обязанностями. Теперь и. о. директора стала Марина Семенова, но родительская общественность недовольна кадровыми пертурбациями, пишет издание.

Как сообщила мама одного из учеников 11-класса, большие нарекания вызвала организация торжественной линейки 1 сентября. «Это был не праздник, а кошмар. Первоклашек не организовали, дети шли с разных сторон, фотограф вообще не мог работать. Все было непродуманно и неграмотно, - негодует женщина. - Я уже не говорю о том, что даже элементарно отсутствовали шарики. Если у директрисы не было сценария проведения мероприятия, могла бы обратиться к нам, родителям, мы помогли. Но праздник был испорчен!».

Родители считают, что увольнение Оксаны Бугряковой неправомерно, они попытались донести это до районной администрации, но не были услышаны. В начале сентября родители учеников даже устроили своеобразный пикет, выйдя на улицы с плакатами в поддержку экс-директора центра образования, а также экс-директора районного центра культуры Татьяны Александровой. Напомним, ее полномочия были досрочно завершены в июне распоряжением главы Пустошкинского района Светланы Васильковой. Ученики тоже пытались изменить ситуацию и записывали видеообращения, но их никто не услышал.

Сейчас Оксана Бугрякова сидит без работы. Другое место в школе ей не предложили. Было несколько вакантных мест – завуча и учителя, но эти должности заняли другие люди. При этом конкурс на замещение должности директора Пустошкинского центра образования пока не объявили. Оксана Бугрякова не исключила, что примет в нем участие.

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