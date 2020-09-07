Общество

Великолучане игнорируют требование носить защитные маски в магазинах

Очередной рейд по проверке соблюдения противовирусных требований в общественном транспорте и торговых точках прошел в Великих Луках по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

«Основное наше внимание было направлено на исполнение требования по ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах, прежде всего, использование масок. Ведь маска защищает не только вас, но окружающих людей, в том случае, если вы сами являетесь распространителем инфекции, порой даже не догадываясь об этом», – пояснил председатель городского комитета потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд Станислав Назаренко.

На сегодняшний день все требования к персоналу магазинов четко прописаны в указе губернатора. В помещениях должно быть дезинфицирующее средство и журнал с замерами температуры у персонала, а посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра и носить защитные маски.

«В настоящее время мы постоянно наблюдаем, что подавляющее большинство посетителей торговых точек ходят без масок, но как только в магазине появляются представители проверочных мероприятий, великолучане сразу же их достают. Важно отметить – маски есть у всех, но граждане сознательно игнорируют требование по их ношению», – добавил Станислав Назаренко. Также он отметил, что и сотрудники магазинов не в полном объеме исполняют свои обязанности.

«Еще раз хочу обратиться ко всем руководителям торговых сетей нашего города и области. Уделите внимание исполнению требований указа губернатора. Практически во всех магазинах мы видим нарушения, хоть и незначительные. Маски у продавцов присутствуют, но правила их использования нарушаются», – констатировал он.

Станислав Назаренко подчеркнул, что, когда только ввели ограничительные мероприятия, у людей было чувство самосохранения и страха. В самом начале 99% от общего числа заходили в помещения в масках и соблюдали дистанцию. Сегодня же посетители и отчасти сотрудники игнорируют требования, относятся к ним несерьезно, каждый раз находя какие-то отговорки. А ведь опасность заражения не миновала, заметил председатель комитета.