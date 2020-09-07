Общество

Районы предупредили о допрасходах в рамках реорганизации МУПов в Псковской области

Большой блок вопросов по реорганизации ГУПов и МУПов в Псковской области связан с деньгами. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по управлению государственным имуществом - начальник отдела управления имуществом Фаина Гусакова 8 сентября на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России. Реформа муниципальных и государственных унитарных предприятий стала одной из основных тем семинара-совещания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам докладчика, реорганизация будет сопряжена с подготовкой ряда документов, связанных с проведением кадастровых работ, регистрации прав на объекты недвижимого имущества. На сегодняшний день госпошлина составляет 22 тыс. рублей за один объект, также требуется проведение кадастровых работ. «Для муниципалитетов это большой финансовый груз», - отметила Фаина Гусакова.

Согласно подготовленному комитетом плану, предполагается, что предприятия проинвентаризируют свое имущество, проведут предварительную оценку - сколько потребуется денежных средств. Может возникнуть вопрос финансовой поддержки муниципалитетов, либо на федеральном уровне будет принято решение по снижению и отмене госпошлин в части реорганизации.

По словам Фаины Гусаковой, когда принимался 485-й федеральный закон, всех пугала дата его вступления в силу, она неоднократно менялась, сейчас это 2025 год. «Скорее всего, спокойным образом пройдут все эти мероприятия, мы получим эффект, на который рассчитываем», - добавила докладчик.