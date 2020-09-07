Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Осенние концерты в Доме офицеров
Господдержка в Псковской области
В помощь бизнесу
Гонки по вертикали
От ручного управления к системе
Телефон прямого эфира 56-73-72
Партия полезных дел
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
 
 
 
ещё Общество 07.09.2020 15:598 ПЛН. 20 лет вместе с вами 08.09.2020 17:080 Шпаргалка для дам: все о раке груди и способах его профилактики. ЛОНГРИД 08.09.2020 16:550 Районы предупредили о допрасходах в рамках реорганизации МУПов в Псковской области 08.09.2020 16:500 Молодежный бюджет появится в Островском районе 08.09.2020 16:210 Великолучане игнорируют требование носить защитные маски в магазинах 08.09.2020 16:180 Псковский «Карапузик» приглашает за автокреслами
 
 
 
Самое популярное 05.09.2020 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО 05.09.2020 04:276 Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО 05.09.2020 21:384 Себежанин оглушил топором задушившую семь кур больную «лису» 08.09.2020 10:162 Фотофакт: В Пскове снесли недостроенный «Макдоналдс» 07.09.2020 09:380 Затяжное похолодание придет в европейскую часть России 8 сентября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Районы предупредили о допрасходах в рамках реорганизации МУПов в Псковской области

08.09.2020 16:55|ПсковКомментариев: 0

Большой блок вопросов по реорганизации ГУПов и МУПов в Псковской области связан с деньгами. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по управлению государственным имуществом - начальник отдела управления имуществом Фаина Гусакова 8 сентября на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России. Реформа муниципальных и государственных унитарных предприятий стала одной из основных тем семинара-совещания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам докладчика, реорганизация будет сопряжена с подготовкой ряда документов, связанных с проведением кадастровых работ, регистрации прав на объекты недвижимого имущества. На сегодняшний день госпошлина составляет 22 тыс. рублей за один объект, также требуется проведение кадастровых работ. «Для муниципалитетов это большой финансовый груз», - отметила Фаина Гусакова.

Согласно подготовленному комитетом плану, предполагается, что предприятия проинвентаризируют свое имущество, проведут предварительную оценку - сколько потребуется денежных средств. Может возникнуть вопрос финансовой поддержки муниципалитетов, либо на федеральном уровне будет принято решение по снижению и отмене госпошлин в части реорганизации.

По словам Фаины Гусаковой, когда принимался 485-й федеральный закон, всех пугала дата его вступления в силу, она неоднократно менялась, сейчас это 2025 год. «Скорее всего, спокойным образом пройдут все эти мероприятия, мы получим эффект, на который рассчитываем», - добавила докладчик.

Теги: #фас #реформа ГУПов и МУПов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в школах уроков сексуального просвещения?
В опросе приняло участие 130 человек
08.09.2020, 17:150 Более 7 тысяч спрятанных в удобрениях сигарет изъяли пограничники в Себежском районе 08.09.2020, 17:080 Шпаргалка для дам: все о раке груди и способах его профилактики. ЛОНГРИД 08.09.2020, 16:550 Районы предупредили о допрасходах в рамках реорганизации МУПов в Псковской области 08.09.2020, 16:500 Молодежный бюджет появится в Островском районе
08.09.2020, 16:430 Придуман слоган для стратегии развития Псковских теплосетей 08.09.2020, 16:340 Движение автомобилей перекроют на участке улицы Советской в Пскове 08.09.2020, 16:340 Реконструкция Родинского дома культуры вышла на финишную прямую 08.09.2020, 16:280 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО
08.09.2020, 16:210 Великолучане игнорируют требование носить защитные маски в магазинах 08.09.2020, 16:180 Псковский «Карапузик» приглашает за автокреслами 08.09.2020, 16:170 Продолжается захват лесных участков для строительства под Псковом 08.09.2020, 15:550 Участок дороги в Псковском районе отремонтирован по нацпроекту
08.09.2020, 15:521 Жители Пустошки негодуют по поводу смены руководства центра образования 08.09.2020, 15:440 Плюсская школа получила 200 тысяч рублей за победу в конкурсе «Единой России» 08.09.2020, 15:320 Около 200 миллионов рублей задолжали Псковским теплосетям потребители услуг 08.09.2020, 15:240 У псковского бизнеса появилась альтернатива бухгалтеру в штате
08.09.2020, 15:220 Псковская область принимает участие в международном форуме «Безопасность на транспорте» 08.09.2020, 15:180 Минус восемнадцать 08.09.2020, 15:100 Игорь Максимов опроверг слухи о грядущих массовых сокращениях на ПТС 08.09.2020, 15:050 Погибший обнаружен на пепелище дома в Куньинском районе
08.09.2020, 15:011 «Нептун выдал мне кого-то из совета директоров»: пскович удивил своим уловом 08.09.2020, 14:470 Псковичи могут оплатить посещение детского сада на почте 08.09.2020, 14:400 «Эхономика» с Игорем Максимовым. ВИДЕО 08.09.2020, 14:390 Цитатой из «Игры престолов» сопроводила Наталия Соколова открытие библиотеки в Пскове
08.09.2020, 14:281 45 млн рублей потрачено на подготовку объектов Псковских теплосетей к зиме 08.09.2020, 14:220 Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 9 сентября 08.09.2020, 14:140 «Мучительную сладость» испытывает Игорь Максимов от работы на ПТС 08.09.2020, 14:052 В Сети появился обновленный список духовных детей митрополита Тихона
08.09.2020, 13:560 Гдович после застолья забрал с собой чужую бензопилу 08.09.2020, 13:550 Почти 300 нарушений выявили псковские инспекторы ГИМС в этом году 08.09.2020, 13:501 Руководство ФАС России оценило работу СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса» 08.09.2020, 13:400 Лучшие фотоснимки села выбрали в Псковской области
08.09.2020, 13:350 Уборка зерновых культур в Псковской области близится к завершению 08.09.2020, 13:280 Псковская область активно взялась за реформу ГУПов и МУПов - замруководителя ФАС 08.09.2020, 13:244 Фотофакт: Сточные воды хлынули на Золотую набережную в Пскове 08.09.2020, 13:220 Два автомобиля столкнулись в центре Пскова
08.09.2020, 13:060 Псковские инвалиды заняли вторые места на спортивном фестивале «Пара-Крым 2020» 08.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым 08.09.2020, 13:000 Михаила Ефремова приговорили к тюремному заключению за смертельное ДТП 08.09.2020, 12:570 Два госпредприятия будут ликвидированы в Псковской области
08.09.2020, 12:461 Власти Пскова раскритиковали качество ремонта дворовых проездов на «депутатские» деньги 08.09.2020, 12:280 Вопрос о сокращении численности депутатского корпуса внесен на рассмотрение областного Собрания 08.09.2020, 12:130 Назначен новый начальник управления спецпрограмм администрации Псковской области 08.09.2020, 12:090 Аналитики выяснили, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области
08.09.2020, 11:540 Спектакль «Отелло» завершит благотворительную акцию «Спасибо Медикам» в Пскове 08.09.2020, 11:310 Поддельные 5 тысяч рублей принес в финучреждение житель Пскова 08.09.2020, 11:170 «Эхономика»: Игорь Максимов о подготовке к отопительному сезону в Пскове 08.09.2020, 11:123 Недостроенный каркас «Макдоналдса» в Пскове снесли по предписанию администрации города
08.09.2020, 11:040 Житель Великих Лук получил жилье благодаря прокуратуре 08.09.2020, 11:020 Более 20 проектов ТОСов Псковской области стали победителями грантового конкурса 08.09.2020, 10:580 Бассейн «Электрон» открылся в Пскове 08.09.2020, 10:320 В теплицах одного из псковских предприятий нашли имаго калифорнийского трипса
08.09.2020, 10:270 Ольга Милонаец: УФАС очень осторожно действует при реформе МУПов и ГУПов 08.09.2020, 10:190 Проект новогодних каникул разработали в России 08.09.2020, 10:162 Фотофакт: В Пскове снесли недостроенный «Макдоналдс» 08.09.2020, 10:140 Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки
08.09.2020, 10:114 Первый дорожный знак «Круговое движение» появился на перекрестке Инженерная - Индустриальная 08.09.2020, 10:081 Более 2 миллионов рублей лишился пскович после общения с лжесотрудником банка 08.09.2020, 10:060 Региональный семинар-совещание органов ФАС России проходит в Пскове 08.09.2020, 10:010 Псковские шахматисты скорректировали план предстоящих соревнований
08.09.2020, 09:441 Воинское захоронение в Кунье разгромили подростки 08.09.2020, 09:370 Звуковую карту древних храмов создадут в Пскове 08.09.2020, 09:200 Несколько часов искали потерявшегося в лесу в Стругокрасненском районе 08.09.2020, 09:170 В Великолукском районе расчистят зараставший 20 лет водоем
08.09.2020, 09:150 Мусор, дом и бесхозное строение горели в Псковской области 08.09.2020, 09:070 Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с COVID-19 08.09.2020, 08:490 Магазин одежды обокрали две девушки в Великих Луках 08.09.2020, 08:360 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря открывается после карантина
08.09.2020, 08:200 Около 300 госуслуг будут представлены к 2024 году в новом формате 08.09.2020, 08:150 Более 1,8 млн человек в России сделали прививку от гриппа 08.09.2020, 08:030 Ремонт дороги между псковской деревней Глоты и садоводством «Весна-80» будет продолжен 08.09.2020, 08:025 Фотофакт: Круговое движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная не введено
08.09.2020, 07:482 Правительство изменило целевой показатель нацпроекта по малому бизнесу 08.09.2020, 07:325 В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса 08.09.2020, 07:170 В Псково-Печерском монастыре за 10 дней не выявлено новых случаев COVID-19 08.09.2020, 07:020 Операторы связи могут потерять до 5% выручки из-за «Доступного интернета»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.