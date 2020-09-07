Общество

Совещание районного профсоюза образования состоялось в Пскове

Совещание председателей профкомов районной организации профсоюза работников народного образования и науки состоялось в учебном классе Псковского облсовпрофа 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках совещания с приветственным словом и информацией по санаторно-курортному лечению для членов профсоюзов Псковского района, по профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства выступил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

«Мы знакомы не первый год, давно работаем вместе и будем продолжать работать в направлении развития профсоюзного движения, - отметил он. - Профсоюз образования один из самых многочисленных в нашем регионе, и мы сделаем все, чтобы это огромное количество членов профсоюзов увидело и отметило профсоюзную работу».

Также на совещании рассмотрели вопросы о предложениях профсоюза по мерам, направленным на обеспечение реализации указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года», вопрос о подготовке и проведении мероприятий, посвященных тридцатилетию Общероссийского профсоюза образования.