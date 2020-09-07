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Шпаргалка для дам: все о раке груди и способах его профилактики. ЛОНГРИД

Следить за своим здоровьем очень важно, особенно, если речь идет о профилактике и своевременном выявлении смертельно опасных заболеваний. К этому диагнозу нельзя быть готовыми. Он всегда звучит для пациента как гром среди ясного неба. Обескураживает. Заставляет переживать родных и близких. Угнетает. Вгоняет в депрессию. И заставляет всерьез заняться своим здоровьем.

Это все о нем, об одном из самых распространенных «женских» раков в мире и России. Каждый год у более чем 70 тысяч женщин в России диагностируют рак молочной железы. Примерно столько же существует мифов и стереотипов относительно этой болезни. Но рак груди хорошо поддается лечению, если определить его на ранней стадии, поэтому регулярное самообследование важно.

Риск возникновения рака груди волнует и пугает многих женщин. Каждая женщина, и даже молодые девушки, хотя бы раз задумывались, а все ли в порядке.

Что такое рак груди? Куда обращаться за консультациями и где узнать ответы на множество неловких и интимных вопросов? Куда псковички могут обратиться для профилактических осмотров, диагностики и выбора курса лечения и восстановления? Ответы на эти вопросы можно найти в лонгриде ЦДИ. Здесь же - рекомендации и советы по профилактике этого заболевания от врачей-маммологов и онкологов, а также «шпаргалка» для псковичек, помогающая распознать «первые звоночки», которые наш организм подает при возникновении рака груди.