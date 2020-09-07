Общество

Дмитрий Медведев предложил обсудить введение минимального гарантированного дохода граждан

Обсудить введение минимального гарантированного дохода граждан в РФ предложил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе рабочего совещания о социальных задачах партии. По его мнению, минимальный гарантированный доход позволит сохранить социальную стабильность, сообщается на официальном сайте «Единой России».

«Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется ввиду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность», – сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что введение гарантированного дохода следует тщательно проанализировать.