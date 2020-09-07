Общество

Будущую «Яблочную столицу региона» посетила Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во вторник, 8 сентября, прибыла с рабочим визитом в Себежский район. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в первую очередь вице-губернатор вместе с главой муниципалитета Леонидом Курсенковым посетила крестьянско-фермерское хозяйство семьи Ивана и Светланы Мельник в деревне Дорбыши.

Закладка 6 га яблоневого сада здесь состоялась в 2013 году. Тогда начинающие фермеры получили грант администрации Псковской области в размере 1,1 млн рублей на развитие хозяйства. В настоящее время, по словам Ивана Мельника, растения — яблони и груши — занимают более 20 га. Яблок — более 60 сортов. Холмистая местность, на которой располагаются посадки, позволяет достичь более сладкого вкуса плодов из-за постоянной циркуляции воздуха, а наличие рядом водоемов делает климат мягче и не позволяет весенним заморозкам сгубить урожай.

В планах у фермеров — глобальное расширение. В Себежском районе площадь садов будет увеличена до порядка 45 га, около 70 га планируется задействовать в Псковском районе. «Но яблочной столицей региона все равно будет Себежский район, здесь все начиналось», — подчеркнул Иван Мельник и отметил большой вклад Леонида Курсенкова в решение актуальных вопросов развития предприятия.

Фермер также рассказал первому заместителю губернатора и главе муниципалитета о сортах выращиваемых яблок, специфике расположения деревьев на участках в рамках увеличения урожайности, особенностях сбора урожая. Вера Емельянова положительно оценила масштабы предприятия и объемы работ, которые здесь выполняются.

Также участники осмотра посетили единственный сертифицированный на Северо-Западе России плодопитомник. Здесь выращиваются порядка 100 тыс саженцев для промышленных садов, 80% из которых будут отправлены заказчикам. В планах — расширить плодопитомник для возможности выращивания 200 тыс саженцев одновременно, а также культивировать собственный сорт яблонь, который был выведен совместно с Великолукской сельскохозяйственной академией. В настоящее время он проходит сертификацию.

«На месте деревни Дорбыши до войны находилось урочище Савино. Поэтому новый сорт мы бы хотели назвать «Савинский теремок», — отметил Иван Мельник. Такое решение поддержали Вера Емельянова и Леонид Курсенков и отметили символичность решения.

В теплицах, установленных на средства гранта в рамках развития сельхозпредприятия, выращиваются и другие плодово-ягодные культуры, закладываются цветы — порядка 20 тыс тюльпанов, а также розы и гиацинты. Их применяют для украшения улиц населенных пунктов.

В завершение рабочего визита Вера Емельянова подчеркнула, что за такое активно развивающееся предприятие можно только порадоваться, а также пожелать дальнейших успехов. Поддержка данного направления деятельности будет осуществляться как на региональном, так и на муниципальном уровнях.